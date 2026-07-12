Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Musalareniköy Mahallesi'nde, saat 11.30 sularında ölümlü bir trafik kazası gerçekleşti.
Edinilen bilgilere göre, Ekrem Filiz (71) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, bölgeye hızla jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ağır yaralı vaziyette traktörden çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Özel Ege Umut Hastanesi'ne nakledildi.
Hastanede acil tedavi altına alınan Ekrem Filiz, doktorların yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti.
Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, jandarma ekipleri kazaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.