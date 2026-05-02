Erken yaşta çevre bilinci kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında Atatürk Kent Parkı, Akgedik, Adnan Menderes ve Bozköy çocuk eğitim merkezlerinde düzenlenen etkinliklerde, günlük hayatta atık olarak görülen materyaller sanat eserine dönüştü. Karton, plastik, kağıt ve çeşitli ambalaj atıklarından tasarlanan kostümler izleyenlerin büyük beğenisini topladı.



Sınıf içi etkinliklerle de desteklenen bu süreçte çocuklar, atıkların doğru değerlendirildiğinde nasıl değerli kaynaklara dönüşebileceğini bizzat deneyimledi. Hayal güçlerini çevreci bir mesajla birleştiren minikler, doğayı korumanın önemini büyüklere bir kez daha hatırlattı.