Kaynak: İHA

Manisa'da sürdürülebilir çevre hedefiyle yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında, çevre kirliliğine yol açan firmalara ağır yaptırımlar uygulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü verilerine göre; 1 Ocak - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında şehir genelinde toplam 568 çevre denetimi gerçekleştirildi.

43 İŞLETMEYE YASAL YAPTIRIM

Yapılan incelemeler neticesinde Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunduğu belirlenen 43 işletmeye idari para cezası kesildi. Toplamda 48 milyon 979 bin 48 lira cezanın uygulandığı altı aylık dönemde ihlallerin dağılımına bakıldığında, 28 milyon 944 bin 653 lira ile 21 adet atık su ihlali ilk sırada yer aldı. Atık su ihlallerini, 8 milyon 737 bin 866 lira ceza uygulanan 10 adet hava emisyonu ihlali, 7 milyon 463 bin 477 lira ceza kesilen 4 adet atık bertarafı ihlali, 1 milyon 678 bin 244 lira ceza uygulanan 2 adet toprak kirliliği ihlali takip etti. Ayrıca ÇED/Çevre izni konularında 5 ihlale 1 milyon 315 bin 790 lira, gürültü kirliliği konusunda ise 1 ihlale 839 bin 18 lira idari para cezası verildi.

İl Müdürlüğü yetkilileri, doğanın korunması ve mevzuata aykırı yapılaşma ile faaliyetlerin önüne geçilmesi amacıyla kent genelindeki denetimlerin hız kesmeden ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.