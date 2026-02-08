Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası iki can aldı. İzmir-Ankara kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçmesi sonucu üç araç birbirine girdi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kaynar mevkisi yakınlarında meydana geldi. İzmir’den Ankara yönüne seyir halinde olan Niyazi Nardalı (91) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen araç, Fatih Uysal (28) yönetimindeki otomobil ile Gürsoy Gürbüz’ün kullandığ otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Fatih Uysal olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Seher Gürbüz (46), Niyazi Nardalı, Doruk Ateş Gürbüz (16) ve Ekin Ay (20) ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan Niyazi Nardalı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.