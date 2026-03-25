Manisa'nın Salihli ilçesinde Sarıpınar Çok Amaçlı Etkinlik Salonu yakınlarında iddiaya göre, V.Y.'den çakmak isteyen bir grup genç arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada V.Y., vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler C.K. ve S.K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. tutuklanırken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.