Yaklaşık 20 kadının katılımıyla Elginkan Vakfı bünyesinde start alan eğitimler, toplamda 6 hafta sürecek. Teorik ve uygulamalı derslerin bir arada yürütüleceği kursta, kadın kaynakçı adayları profesyonel birer usta olarak yetiştirilecek. Eğitimlerin ilk dersi ise büyük önem taşıyan iş sağlığı ve güvenliği alanında verildi.

SADECE TEKNİK DEĞİL, SOSYAL VE FİNANSAL DESTEK

Proje, kadınları sadece teknik becerilerle donatmakla kalmıyor, aynı zamanda onları iş dünyasına tam donanımlı hazırlamayı hedefliyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan kadınlara ücretsiz Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek. Özgüven, iş disiplini, takım çalışması ve iletişim gibi konularda mentörlük çalışmaları yapılacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle bütçe yönetimi ve finansal planlama eğitimleri düzenlenecek. Kursiyerler, Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki tesisleri ziyaret ederek sektör temsilcileriyle doğrudan iş görüşmesi yapma fırsatı bulacak.

"KADIN İSTERSE ÇELİĞE DE GELECEĞE DE ŞEKİL VERİR"

Projenin sadece bir meslek edindirme kursu olmadığını vurgulayan TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Emel Uslu, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Amacımız kendi ayakları üzerinde duran, ekonomik özgürlüğünü kazanan güçlü kadınlar yetiştirmektir. Kadın sadece evin içinde değil; fabrikada, üretimde, teknolojide ve sanayide de olmalıdır. Bugün çok güçlü bir mesaj veriyoruz; kadın isterse kaynak da yapar, çeliğe de şekil verir, geleceğe de."

İSTİHDAM İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’ın destekleriyle yürütülen proje, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve paydaş sanayi kuruluşlarıyla yapılacak iş birlikleri sayesinde kadınları doğrudan istihdama kazandıracak. Sanayi kenti Manisa’da kadınların "Ben de varım" dediği bu proje, kadınların üretimde aktif rol almasının önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyor.