Türkiye’nin en önemli bağcılık merkezlerinden biri olan Manisa’nın Sarıgöl ilçesi ve çevre bölgelerinde tarımsal hareketlilik zirveye ulaştı. Üreticilerin asıl büyük hasat olan üzümden aylar önce nakit akışı sağlamasına imkan tanıyan salamuralık taze bağ yaprağı toplama mesaisi tüm hızıyla sürüyor. "Yeşil altın" olarak nitelendirilen asma yaprağı, özellikle bağcı ailelerin ve kadınların en önemli geçim kaynaklarından biri haline geldi.

SABAH TOPLANIYOR, AKŞAM KAMYONLARLA EGE'YE DAĞILIYOR

Günün erken saatlerinde serinlikle birlikte bağların yolunu tutan kadınlar ve gençler, salamuraya en uygun, taze ve ince yaprakları tek tek el emeğiyle özenle seçiyor. Toplanan bu yapraklar, gün bitmeden ilçedeki alım merkezlerine ulaştırılarak anında peşin parayla satılıyor.

Bölgede taze yaprak alım satımı yapan Ferdi Karakuş, talebin oldukça yoğun olduğunu belirterek işleyişi şu sözlerle aktardı:

"Günde ortalama kişi başı 40 kilogram civarında yaprak toplanıyor. Biz alım merkezimizde topladığımız bu taze bağ yapraklarını hiç bekletmeden, aynı gün içinde kamyonlarla Ege Bölgesi’nin çeşitli illerine günlük olarak sevk ediyoruz. Üreticimizden alımlarımız tamamen peşin para esasına dayanıyor. Bu hareketlilik ve alımlarımız Eylül ayı sonuna kadar aralıksız devam edecek."

KADINLARIN EL EMEĞİ AİLE BÜTÇESİNE İLAÇ OLDU

Yaprak toplama işinin özellikle ev ekonomisinde kadının rolünü ve gücünü artırdığını belirten Sarıgöllü kadınlar ise durumdan oldukça memnun. Üzüm hasat dönemine kadar geçecek süreçte bu erken gelirin ilaç gibi geldiğini söyleyen üretici kadınlar, "Üzümün masrafı çok, bakımı uzun sürüyor. Ancak üzümden önce bağlarımızdan topladığımız bu taze yapraklar ailemize ciddi bir nefes aldırıyor, nakit ihtiyacımızı karşılıyor. Yaprak sezonu bitene kadar her gün bağlarda toplamaya devam edeceğiz" diyerek toprağın bereketine şükrediyor.

FİYATI "SAPI" BELİRLİYOR! KİLOGRAMI 90 LİRAYA ÇIKTI

Sarıgöl’de taze bağ yaprağı piyasasında fiyatların kalitesine, kartlık durumuna ve en önemlisi "sap" yapısına göre kategorize edildiği öğrenildi. Alım merkezlerinden alınan güncel verilere göre pazardaki fiyat listesi şu şekilde şekillendi:

Tam Saplı Yaprak: Kilogramı 70 liradan,

Yarım Saplı Yaprak: Kilogramı 80 liradan,

Sapsız Yaprak (En Değerlisi): Kilogramı 90 liradan peşin olarak alıcı buluyor.