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Kaynak: İHA

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde belediye ekipleri, bölgede kullanılmayan kaynak sularını değerlendirmek amacıyla önemli bir altyapı çalışmasına imza attı. Yürütülen faaliyetler kapsamında, susuz kalan çeşmeler yeniden suyla buluşturuldu.

Saruhanlı Belediyesi tarafından Taşdibi Mahallesi sınırlarında gerçekleştirilen çalışma doğrultusunda, Karatepe mevkisindeki kuyuda bulunan kaynak suyu ele alındı. Ekiplerin yaklaşık 1 kilometrelik kazı ve boru hattı döşeme işlemlerinin ardından bu su, Sarnıç mevkisinde çobanların sıklıkla kullandığı çeşmeye başarıyla bağlandı.

Belediye ekipleri ayrıca, Sarnıç mevkisinde atıl halde duran bir başka çeşmenin suyunu da 150 metre uzunluğunda yeni bir boru hattı çekerek Kışlataşı mevkisindeki uzun süredir susuz olan çeşmeye aktardı.

Hayata geçirilen projeyle mahalledeki atıl kaynak suları ekonomiye ve sosyal yaşama kazandırılırken, uzun zamandır kurak olan iki çeşme yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. Taşdibi Mahalle Muhtarı Halil Söylemez ve mahalle sakinleri, bölgedeki su sorununu çözen çalışmalardan ötürü Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı’ya teşekkürlerini iletti.

Yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projelerin hız kesmeden süreceğini vurguladı. Başkan Cıllı, boşa akan su kaynaklarını verimli şekilde değerlendirmeye ve halkın yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.