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Kaynak: İHA

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde, 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede uzun süredir biriktirilen atıklar nedeniyle yaşanan sorun, belediye ekiplerinin müdahalesiyle giderildi.

Yaklaşık 10 yıldır biriktirildiği iddia edilen atıklar nedeniyle apartman sakinlerinin günlük yaşamının olumsuz etkilendiği belirtildi. Özellikle daireden yayılan yoğun koku nedeniyle rahatsızlık yaşayan bina sakinlerinin başvurusu üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin koordineli yürüttüğü çalışmada, dairede biriken tonlarca atık güvenli şekilde tahliye edildi. Temizlik çalışmalarının yanı sıra bina içerisinde çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek unsurlar da ekipler tarafından ortadan kaldırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından apartmanda uzun süredir devam eden koku ve temizlik sorunu giderildi. Apartman sakinleri, belediye ekiplerinin müdahalesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek çalışmada görev alan ekiplere teşekkür etti.