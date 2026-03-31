Dehşet verici olay Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Kabaçınar Mahallesi’nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 28 yaşındaki Ö.C., boşanma aşamasında olduğu eşi S.N.C.’nin ailesinin evine gitti. Burada çıkan olayda zanlı, eşiyle birlikte kayınvalidesi F.G., kayınpederi M.G. ve kayınbiraderi Y.C.G.’ye silahla ateş etti.

OLAY YERİNDEN KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi Yunusdere Mahallesi’nde babasına ait evde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KORUMA KARARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli hakkında daha önce hakaret suçundan Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde devam eden bir davanın bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca, 14 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında boşanma aşamasındaki eşine yönelik 1 aylık koruma tedbir kararı uygulandığı tespit edildi.