Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Manisa genelinde etkili olan kış ve ilkbahar yağışları, bölgedeki barajlarda su bereketini beraberinde getirdi. Alaşehir ilçesinde yer alan Afşar Barajı’nın maksimum doluluk seviyesine ulaşmasıyla birlikte dolusavaktan su tahliyesine başlanırken, yaşanan bu gelişme bölge üreticileri tarafından sevinçle karşılandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, su yönetimini ve sulama yatırımlarını sahada incelemek üzere teknik bir gezi düzenledi. İzmir DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi ve beraberindeki teknik heyet, Afşar Barajı sahasında yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

ALAŞEHİR OVASI MODERN SULAMAYA KAVUŞUYOR

Afşar Barajı’ndan Alaşehir Ovası’na su taşınmasını sağlayacak kapalı sistem sulama hatları ve kanal çalışmalarını inceleyen Bölge Müdürü Bilgi, Dünya Bankası desteğiyle yürütülen "Manisa Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi" hakkında değerlendirmelerde bulundu. Projenin bölge tarımı için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Bilgi, modern sulama sistemleri sayesinde suyun daha verimli kullanılacağını ve tarımsal üretimde ciddi bir verim artışı hedeflendiğini aktardı.

DEMİRKÖPRÜ BARAJI'NDAN MARMARA GÖLÜ'NE CAN SUYU

Bölgedeki bir diğer önemli gelişme ise Demirköprü Barajı'nda yaşandı. Yaklaşık 1 milyar metreküp su depolayarak yüzde 90 doluluk seviyesine ulaşan Demirköprü Barajı’ndan Marmara Gölü’ne kontrollü olarak su salınmaya başlandı.

DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, Demirköprü Barajı mansabında bulunan Adala Regülatörü ve kanallarda incelemelerde bulunarak alınan tedbirleri yerinde denetledi.

Yetkililer, kontrollü su salımı sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.