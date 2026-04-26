Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu izinli polis memuru hayatını kaybetti, bir kişi gözaltına alındı.

Halis Kösemen'in (54) kullandığı motosiklet, Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Kavşağı'nda K.Z E. (20) idaresindeki 35 CER 067 plakalı motosikletle çarpıştı.

Ağır yaralanan Kösemen, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü K.Z.E. gözaltına alındı.

Halis Kösemen'in, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinde görev yaptığı ve izinli olduğu öğrenildi.