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Kaynak: İHA

Manisa’da silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah ticaretine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından il merkezinde tespit edilen 4 ikamet ile 2 iş yerine operasyon kararı alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH PARÇASI BULUNDU

23 Haziran 2026 günü sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda yapılan aramalarda 10 tabanca, 9 tabanca gövdesi, 2 av tüfeği ve 18 fişek ele geçirildi. Ayrıca namlu, sürgü, tetik, horoz ve icra yayı gibi silah yapımında kullanılan çok sayıda parça da ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.