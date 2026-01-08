Feci olay Manisa'da yaşandı. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına sırasında 3 eve yıldırım düştü. Elektronik eşyalar ve elektrik tesisatları zarar gördü.

Sokak üzerindeki elektrik hatlarında da kısa süreli kıvılcımlar oluşurken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Olayda şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

'PRİZ PATLADI'

Ev sakinlerinden Zehra Elban, yaşadıkları korku dolu anları anlatarak, “Saat 11.00 gibi aniden patlama sesi geldi, televizyonun fişi takılı olan prizi patladı, ateş çıktı. Kontrol ettiğimizde kablolar zarar görmüştü. Sokaktaki elektrik tellerinde de kıvılcımlar çıktı. Bir an korktuk” dedi.

Yetkililer, şehirdeki olumsuz hava koşullarının devam edeceğini duyururken, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarıyor.