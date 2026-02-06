Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

F.A. (26) isimli şüphelinin adresinde yapılan aramada 1 milyon adet bandrolsüz boş makaron, 4 bin adet şeffaf sigara paketi, bin 800 adet doldurulmuş sigara, 190 kilogram bandrolsüz açık kıyılmış tütün, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 1 adet sigara paketleme makinesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 17 adet tabanca mermisi ele geçirildi. F.A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.