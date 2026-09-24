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Kaynak: AA

Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya dair Manisa Valiliği'nden yeni açıklama geldi.

Valilik, hafif yaralı olarak tedavi gören tüm öğrencilerin taburcu edildiğini, 3 öğrencinin tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

Valilikten tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"22 Eylül 2026 tarihinde Turgutlu ilçemizde meydana gelen saldırı olayında hafif yaralı olarak tedavi gören tüm öğrencilerimizin taburcu işlemleri tamamlanmıştır. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir. Tedavisi devam eden öğrencilerimizin sağlık durumları hekimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir."

11 öğrencinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısının 10'a yükseldiği, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü de ifade edilmişti.