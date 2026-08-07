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Kaynak: İHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Eski Manisa Yolu üzerinde yer alan 4 katlı bir yapının çatı katında bir kişinin tehlikeli hareketler sergilediğini fark eden çevre sakinleri, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezine aktardı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede emniyet, itfaiye ve sağlık personelleri yönlendirildi.

Bir emlak görevlisi tarafından mağdur edildiğini ve yaklaşık 1 milyon 500 bin lira tutarında maddi kayba uğradığını öne süren N.G., olay yerine ulaşan emniyet mensuplarının yürüttüğü titiz ve uzun süreli müzakereler neticesinde ikna edilerek bulunduğu yerden güvenli şekilde indirildi.

Yaşadığı yoğun stres ve mağduriyetin etkisiyle çatıdan indirildikten hemen sonra bayılan N.G.'ye ilk müdahale sağlık görevlilerince olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen kadının tedavisi sürerken, emniyet birimleri yaşanan olayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı.