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Kaynak: İHA

Manisa’nın Salihli ilçesinde yer alan Gökeyüp Mahallesi, organik tarım yöntemleriyle gerçekleştirilen çilek üretimiyle öne çıkıyor. Kimyasal gübre ve tarım ilacı (pestisit) kullanılmadan yetiştirilen bu çilekler, Resmi Organik Tarım Sertifikası güvencesiyle sağlıklı ve güvenilir gıda tüketicilerine sunuluyor.

Gökeyüp çileklerinin üretim süreci, organik tarım standartlarına uygun olarak baştan sona sıkı bir denetim altında yürütülüyor. Ürünlerin doğal yapısının ve kendilerine has özel aromasının korunması amacıyla kimyasal müdahalelerden tamamen uzak duruluyor.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gökeyüp Mahallesi’ndeki çileklerin olgunlaşma durumuna göre günlük olarak toplandığı belirtildi. Hasat edilen doğal çilekler, üreticiler aracılığıyla doğrudan ya da belirlenen güvenilir organik pazarlarda tüketicilerle buluşturuluyor.

Pestisit kalıntısı barındırmayan ve lezzetiyle fark yaratan Gökeyüp çileğinin, hem yerel üreticinin ekonomisine hem de sağlıklı beslenmek isteyen tüketicilere önemli bir katkı sağladığı ifade ediliyor.