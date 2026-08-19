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Kaynak: İHA

Olay, saat 19.15 sularında İzmir-Ankara D300 kara yolu üzerindeki Gökçeören Kavşağı civarında gerçekleşti. İzmir yönünden Uşak istikametine gitmekte olan Halil İbrahim K. yönetimindeki tırdan aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı hemen yolun emniyet şeridine çekerek dışarı çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, kısa sürede ulaştıkları olay yerinde alevlere müdahale ederek yangını çevreye sıçramadan söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından aracın hurdaya döndüğü belirlendi. Şoför ise olayı şans eseri yaralanmadan atlattı.

Yangın nedeniyle D300 kara yolunun Uşak gidiş yönü geçici olarak geçişlere kapatıldı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından ulaşım, jandarma kontrolünde tek şeritten sağlandı. Ekipler, yangının çıkış kaynağını tespit etmek amacıyla inceleme başlattı.