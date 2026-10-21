Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, olay, Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Eşi Duygu B. ile evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olan Hasan Hüseyin Bulut (25) arasında ilişki olduğunu öğrendiği öne sürülen İsmail B., Bulut ailesinin bulunduğu tarlaya gitti.

OĞLUNU KORUMAK İSTERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Hasan Hüseyin Bulut'a gözdağı vermek isteyen İsmail B., yanında getirdiği av tüfeğiyle genç adama ateş ederek bacaklarından vurdu. Silahlı saldırı sırasında oğlu Hasan Hüseyin Bulut'u korumak amacıyla önüne geçen Arif Bulut (54), tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Baba Arif Bulut'un hayatını kaybettiğini gören şüphelinin, ardından Hasan Hüseyin Bulut'a yeniden ateş ettiği öğrenildi. Saldırıda baba Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut olay yerinde yaşamını yitirdi.

Arif Bulut ve Hasan Hüseyin Bulut'un ölüm haberini alan aile yakınları sinir krizi geçirdi. Olayın ardından jandarma ekipleri, silahlı saldırının şüphelisi İsmail B.'nin evine operasyon düzenledi.

Şüpheli İsmail B.'nin olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

Baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.