TFF 1. Lig'in 34. haftasında Manisa FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan maçı Manisa FK 2-0 kazandı.

Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Lois Diony ve 90+5. dakikada Muhammed Kiprid kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 46'ya çıkararak play-off umutlarını tazeledi ve 3 maçlık galibiyet özlemini sonlandırdı.

Pendikspor ise 57 puanla haftayı 6. sırada tamamladı.

Manisa FK gelecek hafta Vanspor’a konuk olacak, Pendikspor ise sahasında Çorum FK ile karşılaşacak.

Sivasspor'dan Manisa FK karşısında kritik galibiyet... İsmet Taşdemir etkisiSivasspor'dan Manisa FK karşısında kritik galibiyet... İsmet Taşdemir etkisiSpor