TFF 1. Lig'in 34. haftasında Manisa FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan maçı Manisa FK 2-0 kazandı.
Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Lois Diony ve 90+5. dakikada Muhammed Kiprid kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 46'ya çıkararak play-off umutlarını tazeledi ve 3 maçlık galibiyet özlemini sonlandırdı.
Pendikspor ise 57 puanla haftayı 6. sırada tamamladı.
Manisa FK gelecek hafta Vanspor’a konuk olacak, Pendikspor ise sahasında Çorum FK ile karşılaşacak.