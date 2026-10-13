Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Turka Esenler Erokspor ile karşılaşacak Manisa Futbol Kulübü, maç öncesi çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlı takımda teknik hazırlıkların odağında taktik organizasyonlar yer aldı.
Manisa FK, 15 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de kendi sahasında oynayacağı Turka Esenler Erokspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik ekibin gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ilk olarak ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Ardından 5’e 2 top kapma çalışmasına geçen ekip, dar alanda yapılan uygulamaların ardından taktik oyunlarla idmanı tamamladı.
Karşılaşma öncesindeki son çalışmasını yarın gerçekleştirecek Manisa FK, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak.
Mücadele öncesinde lig sıralamasında Manisa FK, topladığı 9 puanla 14. basamakta bulunuyor. Konuk ekip Turka Esenler Erokspor ise 8 puanla 16. sırada yer alıyor.