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Kaynak: AA

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktörlük görevine Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro’yu getirdi. Kulüp, yeni teknik direktörüyle 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Manisa FK tarafından yapılan duyuruda, Nestor El Maestro ve teknik ekibinin kulüp bünyesine katıldığı belirtilerek yeni dönemde başarı dilekleri paylaşıldı. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, anlaşmanın 1,5 yıllık olduğu vurgulandı.

Nestor El Maestro, böylece Manisa FK’nın yeni teknik direktörü olarak göreve getirildi.