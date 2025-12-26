Trendyol 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında Sakaryaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Manisa FK son 4 maçta üçüncü galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.

Karşılaşmaya 3. dakikada Ada İpik'in golüyle hızlı başlayan Manisa FK, 15. dakikada Salih Dursun'un kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi oynayan rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Ege temsilcisi 68'de Burak Süleyman'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve bu skorla sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla son 4 haftada 10 puan toplayan Manisa FK 23 puana yükselirken Sakaryaspor ise 22 puanda kaldı.