Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin artan maliyet yükünü hafifletmek amacıyla tarımsal destek projelerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Gördes ilçesine bağlı Çiğiller Mahallesi’nde üreticilere yüzde 75 hibeli toplam 73 bin adet domates fidesi dağıtıldı.

Programda konuşan Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, projenin yerel yönetimler arasında güçlü bir iş birliği örneği olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu proje başlangıçta bir fikir olarak ortaya çıktı. Manisa’da da bir ilk; inşallah çok güzel sonuçlar alacağız. Diğer mahallelerimizin de bu projeden yararlanmak isteyeceğine inanıyorum. Besim Başkana da çok teşekkür ediyorum; bizleri kırmadı, bu desteğe onay verdi. Bu sayede yeni bir destekleme projesiyle sizlere daha fazla fayda sağlamayı hedefliyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

ÜRETİCİLERE MALİ DESTEK VE DAMLAMA SULAMA DESTEĞİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta ise üretim maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek belediyenin üreticiyi destekleyen çalışmalarını anlattı. Usta,

"Bölgemizde seracılık yavaş yavaş gelişiyor ve hanelere katkı sağlamaya başlıyor. Üreticinin girdi maliyetlerinin arttığı bu dönemde fide desteğini hayata geçirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın onayıyla temin edilen 73 bin fideyi üreticilerimize ulaştırdık. Ayrıca damlama sulama desteğimiz de bulunuyor. Amacımız küçük üreticileri ayakta tutabilmek. Bu doğrultuda desteklerimizi meclis kararıyla yüzde 75 hibe oranında sürdürüyoruz. Üreticilerimize verimli ve kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.

MAHALLE HALKINDAN VE ÜRETİCİLERDEN TEŞEKKÜR

Mahalle halkı adına konuşan Çiğiller Mahalle Muhtarı Mehmet Gönültaş, sağlanan desteğin üretime önemli katkı sağlayacağını belirterek,

"Bu destekle birlikte sera üretiminde önemli bir adım atan mahalle halkımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve dayanışma içerisinde üreten, büyüyen bir mahalle olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahallede çiftçilik yapan Emre Taylan da verilen destek sayesinde üretim maliyetlerinin azaldığını vurgulayarak,

"Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı bu destek sayesinde maliyet yükümüz hafifledi. Yüzde 75 hibeli olması da önemli bir avantaj sağladı" diye konuştu.

FİDELER ÜRETİCİLERE TESLİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından üreticilere domates fideleri teslim edildi ve proje kapsamında yeni üretim sezonuna start verildi.