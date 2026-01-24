Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kaçak tütün ürünlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen takip ve kontroller sonucu Kurtuluş ve Yeşilyurt mahallelerinde belirlenen adresler mercek altına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, 35 yaşındaki S.P. isimli şahsa ait olduğu belirlenen iş yerlerinde toplam 11 bin 750 adet dolu makaron ile 12 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli S.P., işlemlerinin yapılması için Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.