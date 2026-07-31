Manifest grubu üyeleri, kanser tedavisi gören küçük Almira'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Sosyal medya üzerinden paylaşılan bu buluşma sonrasında hem gruba hem de anneye yönelik eleştirel yorumlar yapıldı. Kendisini ve grubu hedef alan bu tepkilere isyan eden anne, "Siz ne zaman kanserle mücadele eden bir evladı sevindirdiniz? Neden iyilik yapan insanlara karşı çıkıyorsunuz?" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

'ÇOCUĞUM MUTLU OLSUN DİYE NE İSTİYORSA YAPIYORUM'

Almira'nın annesi grubu ve kendisini eleştirenlere sosyal medyadan tepki gösterdi. Minik Almira'nın annesi paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Benim çocuğum kanserle mücadele ediyor. Hem de 2. kez. Bu sefer şartlar daha zor. Ben çocuğum mutlu olsun diye ne istiyorsa yapmaya çalışıyorum. Manifest hayranı. Onlarla görüşmek istedi. Sosyal medyada sesimizi duyurmaya başlamıştık zaten. Bir video çektik herkesi etiket yaptım. Manifest grubu hastaneye geldi, Almira ile görüştü. Videoyu paylaştığımdan beri günlerdir bana hakaret yağıyor. DM'lerden insanlar beni tehdit ediyor. "Sen de gözaltına alınmalısın. Çocuklara kötü örnek oluyorsun." dediler.

'HASTANEDE KENDİLERİ VİDEO ÇEKMEDİ'

Grubu kötüleyenlere sesleniyorum. Ne zaman gidip bir Onkoloji bölümündeki bir çocuğu mutlu ettiniz. İlaç alıp kusan, ağrılar içinde kıvranan hangi çocuğu mutlu etmeye çalıştınız! O zaman mutlu etmeye çalışanlara da laf etmeyeceksiniz. O kızlar bana ilk ulaştığında hangi videoyu çekelim, nasıl video çekelim diye söylemediler. "Dışarıdan neye ihtiyacınız var lütfen bize söyleyin" dediler. Hastanede kendileri video çekmedi.

'YORUM YAPANLARIN FAYDASINI GÖRMEDİM'

Yorum yapanların hiç birinden fayda görmedim. Balon uçuracağımız zaman, yardıma ihtiyacımız olduğu zaman ayakta alkışladığınız fenomenlere yazdım ki hiç biri dönmediler. Neden yardım edenlere ses çıkarıyorsunuz beğenmiyorsanız görüp geçin. Ama siz yapmadığınız bir şeyi yapan birine ses çıkaramazsınız. O gün onlar oraya geldiğinde o bölümdeki bütün çocuklar o kadar mutlu oldular ki Yataklarında güçsüz, umutsuz yatan çocukların hepsi öyle bir ayağa kalktı ki... Ben gördüm."