YENİ ŞARKI SÜRPRİZİ

Son dönemin yükselen pop gruplarından Manifest, yeni teklisi Başrol sensin'i dijital platformlarda yayımladı. Şarkının adı günler öncesinden yapılan paylaşımlarla duyurulmuş, çıkış tarihi ise 13 Şubat olarak açıklanmıştı.

Parça, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

ÖZ GÜVEN TEMASI ÖNE ÇIKIYOR

Başrol sensin, ismiyle de mesajını doğrudan veren bir şarkı. Sözlerinde bireysel güç, sahneye çıkma cesareti ve kendi hikayesinin merkezinde olma fikri öne çıkıyor.

Enerjik altyapısı ve ritmik yapısıyla grup, pop sound’unu daha iddialı bir çizgiye taşıyor.

SOSYAL MEDYADA İLK TEPKİLER

Şarkının yayımlanmasının ardından dinleyiciler X ve Instagram’da parçayla ilgili yorumlarını paylaşmaya başladı. Özellikle nakarat bölümünün kısa sürede viral olabileceği konuşuluyor.

Manifest, önceki şarkılarıyla elde ettiği çıkışı yeni teklisiyle sürdürmeyi hedefliyor.