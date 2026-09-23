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Kamuoyunda "Manifest" grubunun kurucusu ve menajeri olarak tanınan Tolga Akış hakkında yürütülen adli soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. "Müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanımı" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddialarıyla gündeme gelen Akış’ın Adli Tıp Kurumu’nda incelenen kan, idrar ve saç örneklerinin sonuçları dosyaya girdi. Hazırlanan raporda uyuşturucu testinin negatif çıktığı bildirildi.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Akış, 27 Ağustos’ta gözaltına alınmış ve ertesi gün sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Savcılık işlemlerinin ardından Akış’ın, özellikle "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçlaması gerekçe gösterilerek tutuklandığı açıklanmıştı.