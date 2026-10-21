Kamuoyunda 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Manifest’in kurucusu Tolga Akış’ın iddianamesi tamamlandı: 3 yıla kadar hapis istendi
‘Manifest’ grubunun tutuklu menajeri Tolga Akış hakkında, çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek müstehcen içeriklerin yayınlanmasına aracılık ettiği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.Kaynak: DHA / İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca ‘Manifest’ grubunun kurucusu ve tutuklu menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, Tolga Akış’ın grubun yapımcısı ve şirket sahibi olduğu, üyeleri Big Five isimli program aracılığıyla bizzat seçtiği, konser ve gösterilerin menajerlik şirketi üzerinden planlandığı ve grubun finansal işlemlerini yürüttüğü belirtildi.
Savcılıkça yapılan değerlendirmede, menajerlik faaliyetinin yalnızca temsil göreviyle sınırlı olmadığı, Akış’ın grubun gösterilerinin sınırlarını belirleyen, içeriğin oluşumunda ve ticari stratejisinde etkin rol üstlenen kişi olduğu ifade edildi.
Öte yandan konserlerdeki koreografilerin ve yayımlanan görüntülerin toplumun edep ve haya duygularını nasıl etkileyebileceğini Akış’ın bilmemesinin mümkün olmadığı, söz konusu gösteri ve kıyafetlerin pazarlama stratejisi olarak kullanıldığı aktarıldı.
İddianamede, müstehcenlik suçunun değerlendirilmesinde toplumun genel değer yargılarının ve özellikle çocukların korunmasının esas alınması gerektiği, çocukların ruhsal ve psikolojik gelişimine zarar verebileceği ileri sürülen gösterilerin yaş sınırlaması gözetilmeksizin geniş kitlelere ulaştırılmasının kabul edilemeyeceği belirtildi.
Akış’ın grubun performanslarının oluşumunda ve görüntülerin yayımlanmasında etkin rol aldığı, üzerine atılı suçu işlediğini gösteren yeterli delil bulunduğu kaydedildi.
İddianamede, Tolga Akış’ın 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçu uyarınca 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Türkiye'nin yeni nesil kız müzik grubu Manifest, 2025 yılında Hypers New Media tarafından kurularak pop, R&B ve dans müzik sahnelerinde adından söz ettiren altı üyeli bir oluşum olarak müzik dünyasında son dönemde öne çıktı. Big5 Türkiye yarışmasının finalinden doğan bu yetenekli ekip, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Zeynep Sude Oktay ve Esin Bahat gibi genç yıldızlardan oluşuyor ve kısa sürede milyonlarca hayran kazandı. Ancak grubun Beşiktaş'taki +18 konserindeki dans gösterileri sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatıldı!
Manifest Grubu, Türkiye'nin ilk modern kız grubu olarak 2025 yılında sahnelere adım attı ve kısa sürede popülerlik kazandı. Hypers New Media tarafından kurulan ve Big5 Türkiye yetenek yarışmasının büyük finalinden doğan bu altı üyeli ekip, pop, R&B ve dans müzik türlerinde hit parçalarıyla genç neslin beğenisini kazandı.
Ancak, 6 Eylül 2025 Cumartesi akşamı Beşiktaş'ta düzenlenen +18 yaş sınırlı konserlerindeki provokatif dans gösterileri, sosyal medyada hem övgü hem de sert eleştirilere yol açtı.
MANİFEST GRUBU NEDİR?
Manifest, Türkiye'nin yeni nesil kız müzik grubu olarak tanımlanan, altı üyeli bir pop ve R&B oluşumudur. Grup, Hypers New Media tarafından 2025 yılında kurulmuş olup, Big5 Türkiye yetenek yarışmasının finalinden doğmuştur.