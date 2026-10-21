Manifest’in kurucusu Tolga Akış’ın iddianamesi tamamlandı: 3 yıla kadar hapis istendi

Türkiye'nin yeni nesil kız müzik grubu Manifest, 2025 yılında Hypers New Media tarafından kurularak pop, R&B ve dans müzik sahnelerinde adından söz ettiren altı üyeli bir oluşum olarak müzik dünyasında son dönemde öne çıktı. Big5 Türkiye yarışmasının finalinden doğan bu yetenekli ekip, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Zeynep Sude Oktay ve Esin Bahat gibi genç yıldızlardan oluşuyor ve kısa sürede milyonlarca hayran kazandı. Ancak grubun Beşiktaş'taki +18 konserindeki dans gösterileri sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatıldı!