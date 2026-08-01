Manifest'e Dua Lipa desteği: Zeynep Oktay'la fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Özellikle gruptan Zeynep Oktay'ın Dua Lipa ile çekildiği fotoğraflar sosyal medyada hızla yayılırken, takipçiler geçmişte çok konuşulan benzer kareleri bir kez daha gündeme taşıdı. Merve Boluğur ve Serenay Sarıkaya başta olmak üzere pek çok tanınmış Türk ismin dünya starlarıyla aynı karede buluştuğu eski fotoğraflar yeniden konuşulmaya başlandı.