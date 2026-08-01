Manifest'in Kosova'daki Sunny Hill Festivali'nde sahneye çıkması, sadece müzikal performansıyla değil, festivalin kurucusu Dua Lipa ile bir araya gelmesiyle de gündeme damga vurdu.
Manifest'e Dua Lipa desteği: Zeynep Oktay'la fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Manifest grubunun Kosova'daki Sunny Hill Festivali'nde Dua Lipa ile bir araya gelmesi sosyal medyada viral oldu.Kaynak: Diğer
Özellikle gruptan Zeynep Oktay'ın Dua Lipa ile çekildiği fotoğraflar sosyal medyada hızla yayılırken, takipçiler geçmişte çok konuşulan benzer kareleri bir kez daha gündeme taşıdı. Merve Boluğur ve Serenay Sarıkaya başta olmak üzere pek çok tanınmış Türk ismin dünya starlarıyla aynı karede buluştuğu eski fotoğraflar yeniden konuşulmaya başlandı.
Onedio'da yer alan habere göre, son dönemin en popüler Türk gruplarından biri olan Manifest, 31 Temmuz'da Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Sunny Hill Festivali'nde sahne alarak kariyerinin en önemli uluslararası adımlarından birini attı.
Dua Lipa, konser öncesinde kuliste Manifest üyeleriyle bir araya geldi. Genç gruba başarılar dileyen Dua Lipa'nın sıcak tavırları Türk hayranlar tarafından büyük gururla karşılandı.
Yaklaşık 45 dakikalık bir sahne şovuna imza atan Manifest, Katy Perry gibi küresel starların da bulunduğu büyük organizasyonda boy göstererek uluslararası müzik piyasasında adından söz ettirdi.
Bununla birlikte, Dua Lipa'nın konser alanında grubu en önden takip etmesi ve o anları telefonuna kaydetmesi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Etkinliğin ardından en çok paylaşılan görüntü ise Zeynep Oktay ve Dua Lipa'nın birlikte çekildikleri kare oldu.
Sosyal medya kullanıcıları Zeynep Oktay'ın zarifliğine, havasına ve enerjisine övgüler yağdırırken; birçok kişi de bu fotoğrafı geçmişte adından söz ettiren benzer karelere benzetti.
Zeynep Oktay ile Dua Lipa'nın buluşmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, geçmiş yıllarda dünya yıldızlarıyla yan yana poz veren Türk ünlüleri yeniden paylaşmaya başladı.