Manifest Türkiye'den gidiyor: Taşınacakları ülke belli oldu

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Akış, paylaşımında bu adımın grubun küresel hazırlıklarıyla bağlantılı olduğunu belirterek, "Küresel bir yapım şirketi ile anlaşma da yolda" dedi. Açıklamada Londra planının Wembley öncesi önemli bir aşama olarak görüldüğü de vurgulandı.