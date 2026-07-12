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Spotify’ın “Top 50 Türkiye” listesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uzun süredir rap ve hip-hop sanatçılarının domine ettiği listede, müzik grubu Manifest büyük bir çıkışa imza attı.

Grup, aynı anda 13 şarkısıyla listeye girerek Top 50’nin dörtte birinden fazlasını tek başına kapladı.

ZİRVEDE MANİFEST VAR

Spotify verilerine göre grubun “Toz Pembe” adlı şarkısı listenin zirvesine yerleşti. Ajda Pekkan ile birlikte seslendirdikleri “Hileli” ise 2’nci sırada yer aldı.

LİSTEYE DAMGA VURDULAR

Manifest’in listede yer alan diğer şarkıları da üst sıralarda kendine yer buldu. “Daha İyi”, “Snap”, “Amatör” ve “Yaşanacaksa” gibi parçalar ilk 15 içinde dikkat çeken işler arasında yer aldı.

Grup ayrıca Motive ve Pango ile hazırladığı “Zehir - Motive Remix” ile Arem Özgüç ve Arman Aydın iş birliğiyle çıkan “Manifest” parçasıyla da listede geniş yer buldu.

TOP 50’NİN DÖRTTE BİRİ ONLARIN

Toplamda 13 şarkıyla listeye giren grup, Türkiye’de dijital müzik dinleme alışkanlıklarında önemli bir değişimin sinyalini verdi.

RAP HEGEMONYASI KIRILIYOR MU

Son yıllarda Ezhel, Uzi, Semicenk, Lvbel C5, Blok3 ve Çakal gibi isimlerin domine ettiği listede, bir grubun bu ölçekte yer alması dikkat çekti.

Özellikle farklı türleri bir araya getiren projelerin artmasıyla birlikte, müzikte yeni bir dönemin başlayabileceği yorumları yapılıyor.