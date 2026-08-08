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Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Manifest’in belgesel projesini kamuoyuna açıkladı. Yayınlanan kısa videoda grup üyeleri, "Heyecandan daha fazla saklayamadığımız Netflix belgeselimize hazırlanıyoruz" sözleriyle projeyi takipçilerine duyurdu.

BELGESELİN İÇERİĞİNE LONDRA DETAYI

Netflix Türkiye, duyurusunu "Bu sene gerçeğe dönüşen bir manifestini paylaş" çağrısına verdiği yanıtla gerçekleştirdi. Platform, paylaşımına "Benimki bu. Londra macerası başlasın" notunu ekledi.

Bu ifadeler, yapımda grubun Londra’da gerçekleştireceği çalışmalara da yer verilebileceği ihtimalini gündeme getirdi. Belgeselin ismi ve izleyiciyle buluşacağı tarih ise henüz açıklanmadı.

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’ın yer aldığı altı kişilik Manifest grubu, Hypers New Media tarafından düzenlenen Big5 Türkiye yarışmasının ardından 2025 yılında kuruldu.

Grubun ilk teklisi "Zamansızdık" Şubat 2025’te dinleyiciyle buluşurken, ilk albüm Manifestival Haziran 2025’te yayımlandı. Albüm, Türkiye ve Azerbaycan listelerinde zirveye çıktı.

Belgesel açıklaması, grubun müzik çalışmalarını sürdürdüğü dönemde geldi. Spotify verilerine göre Manifest, 7 Ağustos itibarıyla Türkiye’de en fazla dinlenen sanatçı olurken, günlük en çok dinlenen 50 şarkı arasında gruba ait 11 eser yer aldı.