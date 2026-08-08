Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Manifest’in belgesel projesini kamuoyuna açıkladı. Yayınlanan kısa videoda grup üyeleri, "Heyecandan daha fazla saklayamadığımız Netflix belgeselimize hazırlanıyoruz" sözleriyle projeyi takipçilerine duyurdu.

Manifest hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Netflix belgeseli geliyor - Resim : 1

BELGESELİN İÇERİĞİNE LONDRA DETAYI

Netflix Türkiye, duyurusunu "Bu sene gerçeğe dönüşen bir manifestini paylaş" çağrısına verdiği yanıtla gerçekleştirdi. Platform, paylaşımına "Benimki bu. Londra macerası başlasın" notunu ekledi.

Müftülükten kurgu “Manifest-Müslüman atışması”: Ayrımcı videoda çocuklar oynatıldıMüftülükten kurgu “Manifest-Müslüman atışması”: Ayrımcı videoda çocuklar oynatıldıGündem

Bu ifadeler, yapımda grubun Londra’da gerçekleştireceği çalışmalara da yer verilebileceği ihtimalini gündeme getirdi. Belgeselin ismi ve izleyiciyle buluşacağı tarih ise henüz açıklanmadı.

Manifest hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Netflix belgeseli geliyor - Resim : 3

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’ın yer aldığı altı kişilik Manifest grubu, Hypers New Media tarafından düzenlenen Big5 Türkiye yarışmasının ardından 2025 yılında kuruldu.

Manifest Grubu Türkiye’den ayrılıyor mu? Tolga Akış iddialara noktayı koyduManifest Grubu Türkiye’den ayrılıyor mu? Tolga Akış iddialara noktayı koyduAktüel

Grubun ilk teklisi "Zamansızdık" Şubat 2025’te dinleyiciyle buluşurken, ilk albüm Manifestival Haziran 2025’te yayımlandı. Albüm, Türkiye ve Azerbaycan listelerinde zirveye çıktı.

Manifest hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Netflix belgeseli geliyor - Resim : 5

Belgesel açıklaması, grubun müzik çalışmalarını sürdürdüğü dönemde geldi. Spotify verilerine göre Manifest, 7 Ağustos itibarıyla Türkiye’de en fazla dinlenen sanatçı olurken, günlük en çok dinlenen 50 şarkı arasında gruba ait 11 eser yer aldı.

Manifest Türkiye'den gidiyor: Taşınacakları ülke belli olduManifest Türkiye'den gidiyor: Taşınacakları ülke belli olduAktüel