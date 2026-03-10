Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşan Manifest, 15, 16, 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde İstanbul’daki hayranlarıyla bir araya gelecek.

Grup, bu özel konser serisinde sadece Ülker Arena için hazırlanan sürpriz performanslar ve sahne şovlarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Konserlerin biletleri ise satışa sunuldu.

Yenilenen sahne tasarımları, enerjik performansları ve güçlü repertuvarıyla dikkat çeken Manifest’in dört gün sürecek İstanbul konserlerini toplamda yaklaşık 50 bin müzikseverin izlemesi bekleniyor.