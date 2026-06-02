Grup üyelerinin gelir paylaşımı, sosyal medya kullanımı ve özel yaşamlarına ilişkin çeşitli kurallar içerdiği öne sürülen maddeler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve "Manifest sözleşme şartları" olarak yayılan metinlerde, grup üyelerinin kazançlarının önemli bir kısmının yapım ekibine aktarılacağı, sahne ve kostüm giderlerinin ise üyelerin gelirlerinden kesileceği iddia edildi. Bunun yanı sıra, üyelerin özel hayatları ve dijital platformlardaki davranışlarına yönelik çeşitli kısıtlamaların da sözleşmede yer aldığı öne sürüldü.

Söz konusu iddiaların kısa sürede yayılması üzerine gözler grubun kurucusu Tolga Akış'a çevrildi. Kamuoyunda oluşan soru işaretlerinin ardından Akış, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille reddetti.

Akış paylaşımında, sosyal medyada dolaşıma giren metnin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada dolaşan 'Manifest sözleşme şartları' adı altındaki haber tamamen uydurma maddelerden oluşmaktadır. Muhtemelen eğlence amacıyla hazırlanmış bir içeriktir ve gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Konuyla ilgili gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."

Açıklamanın ardından tartışmalar yeni bir boyut kazanırken, Manifest cephesi de söz konusu maddelerin gerçek dışı olduğunu vurguladı. Grup yönetimi, kamuoyunu yanıltıcı içeriklerin yayılması nedeniyle hukuki sürecin resmen başlatıldığını duyurdu.

Tolga Akış ve Hypers New Media tarafından BIG5 Türkiye projesinin ardından kurulan Manifest; Sueda, Mina, Hilal, Zeynep, Esin ve Lidya'dan oluşuyor. Kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşan grup, Türkiye'nin en hızlı yükselen müzik oluşumlarından biri olarak gösteriliyor.