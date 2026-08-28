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Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Manifest” olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alınmıştı.

Akış'ın İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Gözaltına alınmasının ardından emniyete götürülen Tolga Akış'ın buradaki işlemleri tamamlandı.

Akış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 SUÇTAN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Tolga Akış hakkında “Müstehcenlik”, “Uyuşturucu madde kullanma” ve “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sürdürüldüğü belirtildi.