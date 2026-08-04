Dijital mecralarda hızla yayılan "Manifest grubu Türkiye'yi terk edip Londra'ya taşınıyor" söylentilerine yanıt temsilcileri Tolga Akış tarafından verildi. Söylentileri kesin bir dille reddeden Akış, İstanbul'da bulunan ortak konutun feshedilme nedenini ve İngiltere projelerinin ayrıntılarını duyurdu.
Manifest Grubu Türkiye’den ayrılıyor mu? Tolga Akış iddialara noktayı koydu
Manifest grubunun Türkiye'yi terk edip Londra’ya yerleşeceği yönündeki iddialara menajer Tolga Akış’tan yanıt geldi. Ortak evin kapatılma gerekçesini açıklayan Akış, İngiltere planlarının detaylarını ve grubun gelecek hedeflerini ilk kez duyurdu.Kaynak: Diğer
Geniş kitlelerce takip edilen Manifest grubunun, Türkiye'deki ortak evlerini boşaltarak temelli İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşeceği söylentisi sanal ortamda geniş yankı uyandırdı.
"Manifest ekibi, Türkiye'deki ortak yaşam alanlarını kapatıp Londra'ya yerleşme kararı aldı" iddiaları ardından, müzikseverler nezdinde grubun ülkeyi terk ettiği algısı oluştu. Gelişmenin hızla tırmanması ve spekülasyonlara yol açması üzerine grubun menajerliğini yürüten Tolga Akış, konuya açıklık getirerek kamuoyuna bilgi sundu.
Açıklamasında dün iyi niyetle paylaştığı bir duyurunun ekseninden saptırıldığını aktaran Akış, "Manifest'in Londra'ya taşınması söz konusu değil. İstanbul'daki ortak evi, tüm üyeler kendi bireysel yaşam alanlarını yarattığı için kapatıyoruz" beyanında bulundu.
İngiltere'nin sadece uluslararası projelerin idare edileceği bir üs işlevi göreceğini belirten Akış, 16 Ekim tarihindeki Wembley Arena performansına dikkat çekti.
Akış, bilgilendirme metninde şu ifadelere yer verdi:
"Londra, global çalışmaları ve iş birliklerini başlatacağımız ve sürdüreceğimiz lokasyon olacak. 16 Ekim Wembley Arena konseri ve birçok sürpriz için gideceğiz, konserimizi gerçekleştirip Türkiye'ye döneceğiz. Ülkemiz her şeyimiz, buradan temelli ayrılmak gibi bir düşüncemiz yok."