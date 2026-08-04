Manifest Grubu Türkiye’den ayrılıyor mu? Tolga Akış iddialara noktayı koydu

Akış, bilgilendirme metninde şu ifadelere yer verdi:

"Londra, global çalışmaları ve iş birliklerini başlatacağımız ve sürdüreceğimiz lokasyon olacak. 16 Ekim Wembley Arena konseri ve birçok sürpriz için gideceğiz, konserimizi gerçekleştirip Türkiye'ye döneceğiz. Ülkemiz her şeyimiz, buradan temelli ayrılmak gibi bir düşüncemiz yok."