Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Grup, dünyaca ünlü sanatçılar Madonna, Céline Dion, The Rolling Stones ve David Bowie ile çalışan efsane menajer John Giddings ile resmi olarak anlaşma sağladı.

2025 yılının Şubat ayında Hypers New Media tarafından düzenlenen Big5 yarışmasının ardından kurulan Manifest; Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşuyor. Grup, bu anlaşmayla birlikte Türk müzik tarihinde uluslararası arenadaki en güçlü bağlantılardan birini kurmuş oldu.

Küresel turne organizasyonlarının en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen John Giddings, uzun süredir takip ettiği Manifest’i canlı izlemek için İstanbul’daki Ülker Arena konserine geldi. Binlerce hayranın eşlik ettiği gecenin ardından aylardır süren görüşmeler resmiyete döküldü.

Giddings, grup hakkında yaptığı açıklamada Manifest’in dünya çapında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir müzik grubunu uluslararası başarıya taşımak heyecan verici bir süreç. Manifest’in bunu başarabilecek tüm unsurlara sahip olduğuna inanıyorum. Şarkıları, sahne enerjileri, stilleri ve hayran kitleleri dünya standartlarında. Türkiye’de kapalı gişe geçen arena konserlerinde gördüğüm enerji etkileyiciydi. Çok yakında aynı coşkuyu dünyanın farklı noktalarında da göreceğimize inanıyorum.”

Tolga Akış ise bu ortaklığın Manifest için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti. Londra merkezli profesyonel bir ekiple çalışacaklarını belirten Akış, grubun global hedefleri doğrultusunda somut projelerin kısa süre içinde hayata geçirileceğini söyledi.

Kısa sürede Türkiye’nin en güçlü gençlik fenomenlerinden biri haline gelen Manifest, ilk albümleri Manifestival ile Spotify’da büyük başarı yakaladı. Grup ayrıca Arıyo adlı parçalarıyla 68. Grammy Ödülleri’nde “En İyi Pop Düet/Grup Performansı” kategorisinde değerlendirmeye alındı.

Türk pop müziğinin önemli isimleri Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu ile yaptıkları düetlerle de dikkat çeken grup, şimdi ise uluslararası yolculuğunun ilk büyük adımlarından birini atmaya hazırlanıyor. Manifest, bu yaz Balkanlar’ın en büyük müzik etkinliklerinden biri olan Sunny Hill Festival sahnesinde performans sergileyecek.