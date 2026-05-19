Aralık 2024’te dağ yürüyüşü sırasında hayatını kaybeden 71 yaşındaki Andiç’in ölümüyle ilgili yürütülen cinayet şüphesi soruşturmasında, oğlu Jonathan Andiç gözaltına alındı.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Katalonya’daki yerel polis teşkilatı Los Mossos d'Esquadra, olayla ilgili yürüttüğü inceleme kapsamında Jonathan Andiç hakkında işlem başlattı. Soruşturmanın, Andiç’in ölümünün ardından elde edilen yeni bulgular doğrultusunda derinleştirildiği ifade edildi.

İstanbul’da doğan ve Sefarad Yahudisi kökenli bir aileye mensup olan İsak Andiç, henüz 14 yaşındayken ailesiyle birlikte İspanya’ya göç etmiş, daha sonra kurduğu Mango markasını dünyanın önde gelen moda şirketlerinden biri haline getirmişti.

Ünlü iş insanı, 14 Aralık 2024’te Barselona yakınlarındaki Montserrat dağlarında yaptığı yürüyüş sırasında yaklaşık 100 metrelik yükseklikten düşerek yaşamını yitirmişti. Olay anında yanında bulunan oğlu Jonathan Andiç hakkında ise uzun süredir adli soruşturma yürütüldüğü belirtiliyordu.

Jonathan Andiç, bugüne kadar yaptığı açıklamalarda babasının ölümünde herhangi bir sorumluluğu bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Forbes’un 2024 listesine göre İsak Andiç, yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya’nın en zengin beş iş insanı arasında yer alıyordu.