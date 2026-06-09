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Havaların ısınmasıyla birlikte mangal planları yapmaya başlayan vatandaşlar, beyaz et reyonlarında karşılaştıkları fahiş etiketler nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor. Yem, enerji, akaryakıt ve işçilik gibi temel üretim maliyetlerinde herhangi bir artış yaşanmamasına rağmen, aracılar ve bazı perakendecilerin "mangal sezonunu" fırsat bilerek fiyatları suni olarak yukarı çektiği ortaya çıktı.

PARÇALANMIŞ ÜRÜNLERDE ASTRONOMİK KAR OYUNU

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zengin’in haberine göre; ilkbahar aylarında makul seviyelerde seyreden tavuk fiyatları, haziran ayıyla birlikte ciddi bir tırmanışa geçti. Bütün tavuk fiyatlarında genel olarak yüzde 45 ila 60 arasında bir artış gözlemlenirken, asıl büyük vurgunun doğrudan mangallık olarak talep gören 'parçalanmış' ürünler üzerinden yapıldığı belirlendi.

Sektördeki bazı fırsatçılar, kilogram fiyatı ortalama 130 TL olan bütün tavuğu parçalara ayırarak astronomik karlar elde ediyor. 'İşçilik' bahanesiyle etiketlere yansıtılan bu asılsız maliyetler, vatandaşın cebini doğrudan hedef alıyor.

Bahar ayları ile haziran dönemi karşılaştırıldığında ortaya çıkan çarpıcı tablo şu şekilde:

Tavuk kanat ilkbaharda kilogramı ortalama 220 TL iken, bugün 450 TL seviyelerine çıkarak yüzde 115 oranında zamlandı. Tavuk pirzola 165 TL bandından satışa sunulurken, bugün 260 TL'ye ulaşarak yüzde 55 oranında artış gösterdi.

"ARTIŞIN HİÇBİR EKONOMİK MANTIĞI YOK"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiriciler Genel Başkanı Nihat Çelik, özellikle tavuk kanadı fiyatlarında sadece bir ay içinde yaşanan ikiye katlanmanın hiçbir ekonomik gerekçeyle açıklanamayacağını vurguladı.

Mangal sezonunun fırsatçılar tarafından bir kılıf olarak kullanıldığını belirten Çelik, sektördeki bazı üretici ve aracılara sert tepki göstererek, "İhracat kapıları kapandığında zarar ettiklerini belirterek devletten ve kamuoyundan destek isteyenler, bugün iç piyasada talep canlandığında kendi tüketicisini mağdur etmekten çekinmiyor” dedi.

TİCARET BAKANLIĞI DENETİMLERİ SIKILAŞTIRDI

Maliyet tablosunda hiçbir değişiklik olmamasına rağmen mevsimsel talebi haksız kazanca dönüştüren işletmelere karşı yetkililer harekete geçti. Ticaret Bakanlığı ekiplerinin, haksız fiyat artışlarıyla tüketiciyi mağdur eden işletmeleri tespit etmek amacıyla saha denetimlerini aralıksız şekilde hızlandırdığı bildirildi. Kural ihlali yapan ve piyasa dengesini bozan işletmelere ağır yaptırımlar uygulanması bekleniyor.