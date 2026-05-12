Ramazan ayında fiyatları dizginlemek adına uygulanan ihracat yasakları da beyaz etteki yangını söndürmeye yetmedi. Havaların ısınmasıyla birlikte mangal sezonunun açılması, zaten maliyet baskısı altında olan tavuk ürünlerini adeta "lüks" kategorisine taşıdı. Şubat ayından nisan sonuna kadar geçen kısa sürede fiyat etiketleri öylesine değişti ki, bazı ürünlerdeki artış oranı %50 sınırına dayandı.

SOFRANIN TADI KAÇTI

Ekonomim'de yer alan habere göre; özellikle mangal severlerin favorisi olan kanat ve pirzola grubunda yaşanan sıçrama, genel enflasyon verilerini gölgede bıraktı. Ulusal market zincirlerindeki raflara yansıyan veriler, dar gelirlinin protein kaynağı olan tavuğun artık "erişilemez" olduğunu kanıtlıyor.

Izgaralık kanat 200 TL'den 299 TL’ye çıkarak yüzde 49,5 ile zam şampiyonu oldu. Tavuk pirzola 160 TL’den 199 TL’ye yükseldi. Bütün tavuk 95 TL’den 125 TL’ye çıkarak mutfaktaki temel dengeleri sarstı.

"BÜTÜN" DURUYOR, "PARÇA" KAÇIYOR

Sektör temsilcileri ve esnaf, beyaz etteki makasın giderek açıldığına dikkat çekiyor. Prestij Kasap işletmecisi Samed Burultay, bütün tavuktaki artışın nispeten sınırlı kaldığını ancak parçalı ürünlerin "füze gibi" yükseldiğini vurguluyor. Burultay’a göre; Ramazan öncesi yapılan %15’lik zammın ardından, havaların ısınmasıyla birlikte sezonluk talep bahane edilerek yeni bir fiyat dalgası başlatıldı.

ZAM DALGASI PERAKENDEYE VURDU

Üretici ve toptan tarafındaki maliyet artışları, raflara gecikmeden yansıyor. Toptan alımda kilosu 240 liraya çıkan kanadın perakende fiyatı 330 lira seviyesine dayandı. Pirzola ise 240 lira bandını zorluyor.

Sektör paydaşları bu tabloyu; yem maliyetleri, enerji giderleri ve lojistik kalemlerindeki artışın yanı sıra, mevsimsel talep yoğunluğunun yarattığı fırsatçılığa bağlıyor. Görünen o ki, bu yaz mangalın başında etten çok, ödenen hesaplar konuşulacak.