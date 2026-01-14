Afrika Uluslar Kupası'nın ilk yarı final maçında Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi.

SENAGAL AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA FİNALE YÜKSELDİ

Bir dönem Liverpool'da fırtınalar estiren ikili Sadio Mane ile Muhammed Salah'ın rekabetinde üstün gelen taraf Senegalli yıldız oldu.

Mane'nin 78. dakikada ceza sahası dışından attığı golle Senegal sahadan 1-0 galip ayrılarak adını Afrika Uluslar Kupası finaline yazdırdı.

MANE 2022 AFRİKA KUPASI'NDA DA SALAH'IN HAYALİNİ YIKMIŞTI

2022 Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal Mısır'ı penaltılarda yenerek şampiyon olmuştu. O maçta son penaltıyı gole çeviren isim de yine Sadio Mane'ydi.

Mane bir kez daha kariyerinde henüz Afrika Kupası zaferi bulunmayan eski takım arkadaşı Salah'ın şampiyonluk hayalini yıktı.