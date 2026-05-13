Edinilen bilgiye göre olay, Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan bir manda yola çıkarak çarşı merkezine doğru koşmaya başladı.

Peşine düşen sahibine rağmen kontrolden çıkan hayvan, Halfeli Caddesi’nde sağa sola saldırarak çevrede paniğe neden oldu. Bir markete yönelen öfkeli havyan, market önünde bulunan yaşlı bir adamı yere savurdu.

Çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşarken, manda daha sonra çarşı merkezinde koşmaya devam etti. Uzun süre yakalanamayan hayvan, son olarak Adil Aşırım Çarşısı’nda iki aracın arasına sıkıştırıldı.

Burada ekipler tarafından uyuşturucu iğne vurulan hayvan, sakinleştirildikten sonra araca yüklenerek olay yerinden götürüldü.