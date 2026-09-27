UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk maçında Belçika'ya sahasında 2-0 mağlup olan İtalya, ikinci karşılaşmasında yarın Bursa'da A Milli Takımımızın konuğu olacak.

Belçika karşısında tercih ettiği ilk 11 nedeniyle İtalyan basınında eleştirilerin hedefinde yer alan Teknik Direktör Roberto Mancini, Türkiye maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'FAZLA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK'

Türkiye karşısında oyun planını büyük ölçüde koruyacağını belirten Mancini, şu ifadeleri kullandı:

"10 oyuncuyu bırakmak baştan verdiğimiz bir karardı. Herkesi götürmenin bir faydası yok. Taktik olarak da yarın fazla bir değişiklik olmayacak. Türkiye çok iyi bir takım. Montella da çok iyi ve çok iyi oyuncuları var. Nasıl oynayacağımızı yarın göreceğiz."

BASTONI İÇİN KARAR MAÇ GÜNÜ

İtalyan teknik adam, Alessandro Bastoni'nin durumuna ilişkin de konuştu:

"Bastoni'nin geri dönüşü bizi mutlu ediyor. Yarın olacak mı sorusuna ise bakacağız."

'HAYALİMİZ İTALYA'YI TEKRARDAN O YÖNE GÖTÜRMEK'

İtalya'yı yeniden başarılı dönemlerine taşımak istediklerini vurgulayan Mancini, sözlerini şöyle tamamladı:

"Organizasyon sorusu, 2032 sorusu. O yüzden bunun muhatabı başka biri. Ama takım olarak hazır olduğumuzu söyleyebilirim. İtalya'nın bir dönemde çok ekstra, çok iyi oyuncuları oldu. Bu da başarıyı getirdi. Bizim hayalimiz de bu takımı tekrardan bu yöne doğru götürmek."

İlk haftayı puansız kapatan Türkiye ve İtalya, Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetlerini almak için yarın Bursa'da karşı karşıya gelecek.