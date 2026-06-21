Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Manchester United'ın 28 yaşındaki sağ beki Noussair Mazraoui, kariyer planlamasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla futbol dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Faslı futbolcu, Dünya Kupası sonrasında futbolu bırakabileceğini ve hayatını manevi çalışmalarına adamak istediğini ifade etti.

Mazraoui açıklamasında, "Dünya Kupası'ndan sonra emekli olabilirim. Hayat kısa. Kur'an ezberlemek ve cami imamı olmak istiyorum" sözlerini kullandı.

Futbol kariyerinin yanı sıra manevi yönüyle de tanınan yıldız oyuncu, geçtiğimiz Ramazan ayında Manchester United'ın düzenlediği özel iftar organizasyonunda da yer almıştı. Stadyum hoparlörlerinden ezan okunarak gerçekleştirilen etkinlik, İngiltere'de büyük ilgi görmüştü.

Henüz kariyerinin önemli dönemlerinden birinde bulunan Mazraoui'nin Dünya Kupası sonrasında nasıl bir karar vereceği merakla beklenirken, yaptığı açıklamalar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.