Premier Lig'de eski günlerini mumla arayan Manchester United, geçtiğimiz sezon takımın başına getirdiği Portekizli teknik direktör Ruben Amorim'le de istediği başarıyı yakalayamadı ve hocayla yollarını ayırma kararı aldı. Premier Lig ekibi, yeni teknik direktörünü sezon bitiminde seçecek. Bu sezonu ise "geçici hoca" ile tamamlama kararı alındı.

CARRICK SEÇİLDİ

Daily Mail'in son dakika haberine göre; Michael Carrick, Manchester United'ın yeni teknik direktörü olacak. Carrick, Ole Gunnar Solskjaer'i geride bırakarak, yönetimin seçinde ilk sırada yer aldı. İngiliz ekibi önümüzdeki saatlerde resmi duyuruyu yapacak.