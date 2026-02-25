İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’ın sahası Old Trafford’da iftar etkinliği düzenlendi.

Manchester United Müslüman Taraftarlar Kulübü (MUMSC) tarafından organize edilen iftara, Manchester ekibinin Faslı oyuncusu Noussair Mazraoui’nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğe katılanlar, oruçlarını 75 bin kişilik dünyaca ünlü Old Trafford Stadı’nda okunan ezanla açtı. MUMSC Başkanı Asif Mahmoud, Old Trafford’da iftar düzenleyerek bir hayali gerçekleştirdiklerini söyledi.

Manchester United altyapı antrenörü Imran Hamid ise organizasyonun gençler için ilham kaynağı olmasını temenni ederek, “A takım oyuncularından bazılarının gelip deneyimlerini paylaşması büyük bir lütuf. Umarım bugün burada olan çocuklardan bazıları, bir gün A takım oyuncusu olarak gelecekteki etkinliklerde konuşma yapar” ifadelerini kullandı.