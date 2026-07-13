Manchester United, transfer çalışmalarını sürdürürken orta saha hattına önemli bir takviye yaptı. İngiliz devi, Chelsea’den Andrey Santos’u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kulüpten yapılan duyuruda genç futbolcunun transferinin tamamlandığı belirtilirken, transferin detaylarına ilişkin resmi bilgiler paylaşılmadı.
GENÇ YILDIZ DİKKAT ÇEKİYOR
Brezilyalı orta saha Andrey Santos, son yıllarda gösterdiği performansla Avrupa’nın dikkat çeken genç yetenekleri arasında yer alıyor.
ORTA SAHAYA GÜÇ KATACAK
Manchester United’ın, Santos transferiyle birlikte orta sahadaki dinamizmi ve rekabeti artırmayı hedeflediği ifade ediliyor.
Yeni transferin kısa süre içinde takıma katılarak hazırlıklara başlaması bekleniyor.