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Manchester United'da kaleci rotasyonuyla ilgili yaşanan gelişmeler, Andre Onana'nın geleceğine ilişkin yeni iddiaları beraberinde getirdi.

MANCHESTER UNITED KALECİ ARIYOR

İngiliz basınından The Mirror'ın haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, tecrübeli kaleci Tom Heaton'ın sözleşmesini uzatmasına rağmen yeni bir yedek kaleci arayışını sürdürüyor.

Manchester United'ın Leeds United forması giyen Karl Darlow ve Wolverhampton kalecisi Sam Johnstone ile ilgilendiği belirtildi.

ALTAY VE ONANA TRANSFER LİSTESİNE KONULDU

Manchester United'ın kaleci departmanında kapsamlı bir değişime gitmeye hazırlandığı ifade edildi.

Haberde, Altay Bayındır'ın transfer listesine konulduğu, Andre Onana'nın da bonservisiyle takımdan ayrılabilecek oyuncular arasında yer aldığı aktarıldı.

TRABZONSPOR YAKIN TAKİPTE

Manchester United'ın Kamerunlu file bekçisiyle yollarını ayırmaya sıcak bakması, geçtiğimiz sezon kiraladığı Onana'yı kalıcı olarak renklerine bağlamak isteyen Trabzonspor için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN İDDİALI KONUŞMUŞTU

Ertuğrul Doğan dün katıldığı canlı yayında Onana ile ilgili konuşarak, "Onana'nın kalacağını düşünüyorum. Taleplerini de karşılamaya hazırız. O da bizi ve Trabzon'u çok seviyor." demişti.